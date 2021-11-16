Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Johnson'ı aldı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Glory Johnson'ı transfer etti.

AA
16 Kasım 2021 Salı, 14:37
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Johnson'ı aldı
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 Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Karadağlı oyuncu Glory Johnson'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Glory Johnson, 2018-2019 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.


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