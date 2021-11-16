Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Johnson'ı aldı
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Glory Johnson'ı transfer etti.
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Karadağlı oyuncu Glory Johnson'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, uzun forvet pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Glory Johnson, 2018-2019 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Şekere dev zam!
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- Özgür Demirtaş'tan 'saldırı' açıklaması