Beşiktaş'ın galibiyet hasreti sürüyor
Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe'ye üstünlük kurmayı başaramadı.
Rakibi karşısında ilk yarıda etkili olamayan ve pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Ligde 4. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında elde ettiği beraberlikle puanını 15'e yükseltti.
Galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Sezonun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'la berabere kaldıktan sonra üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş, derbiyle birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Ligin 6. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 7. haftada ise İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe maçını da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, son 3 maçta 2 puan alabilirken, 7 puanlık kayıp yaşadı.
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