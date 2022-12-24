Çağlar Söyüncü Madrid yolunda!

24 Aralık 2022 Cumartesi, 22:20

Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Sporx'te yer alan haberde, Çağlar'ın, Atletico Madrid'le anlaşmaya vardığı ve 2027'ye kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Leicester City ile sözleşmesi sezon bitecek 26 yaşındaki futbolcunun, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımına katılacağı ifade edildi.

ARA TRANSFERDE DE KATILABİLİR

Öte yandan Atletico Madrid'in ara transfer döneminde başarılı stoperi düşük bir bonservis ile daha erken kadrosuna katabileceği kaydedildi.

2018'den bu yana Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon formasını kaybetti ve sadece 2 maçta sahaya çıktı.