Cedric Bakambu'nun yeni takımı belli oluyor

Bir dönem Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu’nun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2022 Pazar, 13:10
Cedric Bakambu'nun yeni takımı belli oluyor
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Ajansspor’un haberine göre, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Kongolu futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Haberde, Fransa Ligi ekiplerinden Lille’in 30 yaşındaki golcüyü kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Herhangi bir bonservis bedeli bulunmayan Bakambu, 2018 yılının ocak ayında İspanyol ekibi Villareal'den Çin takımlarından Beijing Guoan FC’ye 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kongolu golcünün Çin Süper Ligi’nde bu sezon oynadığı 13 maçta 5 golü bulunuyor.


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