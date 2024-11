Çeşme’de bisiklet rüzgârı

Yayınlanma: 03.11.2024 - 20:11

Güncelleme: 03.11.2024 - 20:12

İzmir’in muhteşem plajları, festivalleri ve eşsiz Ege lezzetlerinin yer aldığı Çeşme’de Veloturk Gran Fondo rüzgarı esti. Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı, spor ile sosyal farkındalık oluşturdu. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisiklet severleri bir araya getiren yarış, bu sene 8’inci kez Çeşme’de koşuldu. Organizasyonun ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

12 ÜLKEDEN 708 SPORCU YER ALDI

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşti. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’ya bu yıl Türkiye’nin yanı sıra; Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 708 sporcu katıldı. Üç ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da katılımcılar 91K’lık Salcano, 67K’lık Totoya Hybrid ve 41K’lık Çeşme parkurlarda kıyasıya mücadele verdi. Organizasyon UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlendi.

STARTI LAL DENİZLİ VERDİ

Organizasyonda 91K’lık Salcano parkurunun startı saat 08.00’de, 67K’lık Totoya Hybrid parkurunun startı 08.30’da ve 41K’lık Çeşme parkurunun startı 09.00’da verildi. Cumhuriyet Meydanı’ndan gerçekleşen starları; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar verdi.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da dereceye giren sporcular şu şekilde;

91K’da erkeklerde liderliği 2:28:56.55’lik derece elde eden Gökhan Uzuntaş elde etti. İkinci 2:31:02.42’lik derecesiyle Nashira Spor Kulübü’nden Ataman Şekerci, üçüncü 2:31:03.87’lik derecesiyle Asperox BikePedia Racing Team’den Muhammet Tayyib Yıldırım oldu.

91K’da kadınlarda liderliği 2:45:52.89’luk derecesiyle Risse Performance Club’tan Şeniz Pamuk elde etti. İkinci 3:05:45.97’lik derecesiyle Team Iss Academy’den Buse Özlem, üçüncü 3:22:17.48’lik derecesiyle Bursa Triatlon SK’dan Tuğba Yazıcıoğlu oldu.

67K’da erkeklerde Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü’nden 1:55:49.06’lık derece elde eden Murat Bayık kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinciliği 1:55:49.12’lik derecesiyle Karya Cycling Team’den Burak Yiğit, üçüncülüğü 1:55:50.35’lik derecesiyle Çeşme Bisiklet’ten Kaan Miyazaki Öztürk elde etti.

67K’da kadınlarda birinci 2:08:59.64’lük derecesiyle Aylin Yüce oldu. İkinci 2:15:40.25’lik derecesiyle Esra Duman, üçüncü 2:23:01.09’luk derecesiyle Hacettepe’den Pınar Arpınar Avşar oldu.

41K’da erkeklerde birinciliği Bulgur ve Yulaf ProCycling x Trek RMK DİNAMİS’ten 1:15:15.27’lik derecesiyle Melih Küçük elde etti. İkinci 1:15:15.77’lik derecesiyle Mavi’den Bahadır Kaya, üçüncü 1:15:16.30’luk derecesiyle Kadans Bisiklet Spor Kulübü’nden Fatih Ertörün oldu.

41K’da kadınlarda liderliği 1:24:01.91’lik derecesiyle Abidosd’dan Buket Demirci, ikinciliği 1:27:56.24’lük derecesiyle Team Iss Academy’den Pınar Kurtoğlu, üçüncülüğü 1:33:58.53’lük derecesiyle Akgündüzler Bike & Tenis’ten Ayşe Akgündüz elde etti.

Pro 91K’da birinci 2:29:04.90’lık derecesiyle Toyota’dan Deniz Örnek, ikinci 2:45:29.51’lik derecesiyle Alfa Cycling Team’den Marissa Koutra, üçüncü 2:45:39.73’lük derecesiyle Vivian Sarri oldu.

Paralimpik C’de (67K) birinciliği 2:23:11.10’luk derecesiyle Türkiye İşitme Engelliler Spor’dan Rasim Volkan ikinciliği 3:08:23.36’lık derecesiyle sosyal Bisiklet Grubu’ndan Ali Temur elde etti.

Paralimpik B’de (41K) birinci 1:31:14.27’lik derece elde eden Eşpedal’dan Ayhan Özgür – Taşkın Özgür, ikinci 1:36:11.98’lik derece elde eden Eşpedal’dan Yıldıray Çınar – Fatih Söylemez, üçüncü 1:46:05.93’lük derece elde eden Eşpedal’dan Taner Titiz – Burhan Kızıltaş oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da dereceye giren sporculara ödülleri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. Ödül törenine; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Fikret Hayali, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Organizasyonun ödül töreninde sürpriz evlenme teklifi gerçekleşti. 41K’da erkeklerde 1:15:15.77’lik derecesiyle ikinciliği elde eden Bahadır Kaya, ödülünü aldıktan sonra Ebru Kanat’a evlenme teklifinde bulundu. Kaya’nın teklifine Kanat’ın ‘evet’ cevabı verdi.

MARAŞLI: ORGANİZASYONDAN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUM

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çeşme’de kasım ayında güzel bir günde spor organizasyonun ilçemizde bulunmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Sporun ve turizmin birbirine çok yakıştığını, turizm açısından bakıldığı zaman ise bölgemizde her daim spor yapılabileceğini tüm dünyaya hitap edebileceğimizi göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yarışmaya katılan 700’den fazla sporcu ile beraber hem ülke hem de ilçemizin tanıtımına faydalı olduğunu düşünüyorum. Spor deyince bağımlılıktan uzak sağlam zihinlerin, vücutların olabileceği etkinlikleri çok beğeniyorum. Tüm katılımcılara ve organizasyon ekibine şükranlarımı sunuyorum.”

LAL DENİZLİ: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜN ÖN PLANA ÇIKMASI BİZLER İÇİN KIYMETLİ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise “Bu tip etkinlikler bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hem uluslararası katılım sağlıyor hem de sporun birleştirici gücünün ön plana çıkması bizler için kıymetli. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ve geçtiği zor günlerde spor aktivitelerinin konuşulduğu etkinliklerde Çeşme’de ev sahipliği yapmak beni çok mutlu ediyor. Bu sene 3 farklı parkurumuz vardı. 12 ülkeden katılım sağlandı. Sporcu sayılarımız onların yakınları da dediğimizde aslında sezonun bitmesine müsaade etmediğimiz bir etkinliğe dönüştü. Daha nice 8 yıllara olmasını temenni ediyoruz.