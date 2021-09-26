Derbide gülen taraf Lazio oldu! | Lazio 1-0 Roma
İtalya Serie A'nın 6. haftasındaki derbi mücadelesinde Maurizio Sarri'nin Lazio'su, Jose Mourinho'lu Roma'yı 3-2 mağlup etti.
İtalya Serie A'daki ateşli derbide Lazio, evinde Roma ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi Lazio 3-2 kazandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'ya galibiyeti getiren goller 10. dakikada Milinkovic-Savic, 19. dakikada Pedro ve 63. dakikada Felipe Anderson'dan geldi. Roma'nın gollerini ise 41. dakikada Ibanez ile 69. dakikada penaltıdan Veretout kaydetti.
Kıran kırana geçen mücadelede Roma'da 5 oyuncuya sarı kart çıkarken, Lazio'da ise 2 oyuncu sarı kart gördü.
Bu sonuçla sezonun ve son 3 maçının 2. yenilgisini alan Roma, 12 puanda kalırken, 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Lazio puanını 11'e yükseltti.
Roma, Serie A'da bir sonraki maçında evinde Empoli ile karşılaşacakken, Lazio ise Bologna deplasmanına gidecek.
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