Dört Tepe’de Kobayashi’den bir galibiyet daha geldi
Kayakla atlamanın en önemli turnuvası olarak bahsedilen Dört Tepe’nin ikinci etabında Japon sporcu Ryoyu Kobayashi galibiyete uzandı.
İlk iki etabı Almanya’da düzenlenen Dört Tepe Turnuvası’nın Garmisch-Partenkirchen kentindeki ikinci etabında toplam 291,2 puan toplayarak galibiyete uzanan isim Ryoyu Kobayashi oldu.
Bu sonuçla Dört Tepe Turnuvası’nın Almanya’da düzenlenen iki etabını da kazanan Kobayashi, “Çok ama çok mutluyum. İlk etapta çok telaşlıydım ve ikincisinde ise oldukça gergindim. Bunu göz önünde bulundurursak, formum hiç de fena değildi” diye konuştu.
Kobayashi, salı ve çarşamba günü Almanya’nın Oberstdorf kentinde düzenlenen ilk etabı da 302 puan toplayarak önde bitirmişti.
Reuters’ta yer alan habere göre, ilk iki etabı Almanya’da düzenlenen Dört Tepe Turnuvası’nın üçüncü ve dördüncü etabı sırasıyla 3 ve 5 Ocak’ta Avusturya’da düzenlenecek.
DÖRT TEPE TURNUVASI
İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman ve Avusturyalı sporcular arasında düzenlenen Dört Tepe kayakla atlama turnuvası, daha sonrasında ise uluslararası bir mücadele haline gelerek küresel öneme sahip oldu.
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