Eski rekortmen atlet Ayaz, TAF başkanlığına adaylığını açıkladı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:15

Eski milli sporcu ve rekortmen atlet Necdet Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyon (TAF) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde başkanlık seçimine gidecek. Gelecek ay gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adayları da adaylıklarını açıklamaya başladı.

Eski bir rekortmen atlet olan ve daha önce Gençlik ve Spor Eski İl Müdürlüğü görevinde de bulunan Necdet Ayaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'te bulunan merkez binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, TAF Başkanlığına aday olduğunu belirtti.

Atletizm sporunun sorunlarını ve bu sorunları nasıl çözeceklerini iyi bildiklerini ifade eden Necdet Ayaz, "Spor bir oyundur ve kuralına göre oynanmalıdır. Ben, 1975 yılında atletizme başladım. Merkeze uzaklığı 22 kilometre olan merkeze koşarak gider ve antrenman yapardım. Atletizm yapmasaydım, Elazığ'da yaşadığımız ilçeyi bile göremeyebilirdim. Ben atletizm sayesinde hem Türkiye'nin her yerini görme şansı yakaladım, hem de dünyada birçok ülkeye gittim. Bu nedenle ben, atletizme borçlu biriyim. Bu borcumuzu ödemek istiyoruz. Mesafeler koordinatörlüğü yaptım, yönetim kurulu üyeliği yaptım, her yaptığım görevde oluşturduğum ekiple önemli işlere imza attık. 5 ilde de Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptım. Olimpiyatların ardından federasyon seçimi yapılacağı açıklandı. 3 ay içinde gerçekleşecek. Son olarak 31 Ekim-1 Kasım olarak seçimin yapılacağı açıklandı. Ben de camianın önde gelen isimleri ve arzusuyla aday olmaya karar verdim. Biz sorunları ve çözümleri biliyoruz. Bu seçimden ziyade bir yarış. Ben de sporcuyum ve bu yarışa gireceğim. Bir yarışı kaliteli kılan sayısal çokluk ve katılımdır. Bazı federasyonlarda olduğu gibi, bizim federasyonumuzda da Danıştay kararı uygulansa ve çok kişi yarışa girebilse. Ben adaydan ziyade aday adayıyım. Çünkü delege sayısının yüzde 15'i kadar imza toplanması gerekiyor. Ancak delegelerin kim olduğunu henüz bilemiyoruz. Ülke olarak spora çok güzel kazanımlar sağlandığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da spor kökenli olması, bizler için büyük şanstır. Bu doğrultuda tesisleşme ve imkan açısından büyük yol kat ettik. İmkan derken bütçeden bahsediyorum. Ama bu bütçe doğru kullanıldı mı? Doğru kullanılsaydı, Olimpiyatlardan madalya ile dönülürdü. Biz, bir yola çıktık ve yola çıktığımız ekibi de önümüzdeki süreçte açıklayacağız. Önceliğimiz 3-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik oyun grupları oluşturmak ve gelecekteki şampiyonların bulunması olacaktır. Bunun yanında dopingle mücadele konusunda 'Sıfır tolerans' sloganına bağlı hareket edeceğiz. Uluslararası ilişkilerimizi saygın şekilde yürüteceğiz. İnşallah şartlar iyi gider ve biz de ekibimizle ne kadar güzel şeyler yapabileceğimizi herkese göstermek isteriz" ifadelerini kullandı.

Aday olabilmek için delege sayısının yüzde 15'i kadar imza toplanması gerektiğine dikkat çeken Ayaz, "300 delegeyi aşmayacak şekilde kural var. Bunun yüzde 15 imzasını toplayabilmemiz lazım. Danıştay'ın kararını oylayıp resmi gazetede yayımlatan federasyon, bu rakamdan muaf. Sadece yüzde 15 imzanın dışında, aday olacakların bir de belli bir bedel yatırması gerekiyor" diye konuştu.