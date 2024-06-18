Fatih Terim'den flaş açıklamalar! 'Hocamızın kararı budur, biz de saygı duyacağız'
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye-Gürcistan maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye-Gürcistan maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.
beIN Sports'a konuşan efsane teknik adam, "Montella hocamızın kararı budur. Biz de saygı duyacağız buna. En iyisini o bilir. Oyun bence şöyle gelişecek. Topun kontrolü Türkiye'de olacak. Türkiye seti çok iyi oynamak zorunda. Çünkü Gürcistan takımı 5-3-2'yi çok iyi oynuyor." dedi.
"TÜRKİYE HER TAKIMI YENEBİLİR"
Her takımı yenebilecek kadroya sahip olduğumuzu belirten Fatih Terim, "Açıkçası Avrupa Şampiyonası'na hak kazanmış bir Türkiye, çok yetenekli oyunculara sahip bir Türkiye. Bugün Avrupa Şampiyonası grubu ilk maçında Gürcistan ile oynayacak. Bence her takımın isteyeceği bir başlangıç. Çok yetenekli oyuncularımız var. Bireysel olarak özellikle son 5 maçımızı kazanmasak da iyi bir takımız. Her takımı yenebilecek güçteyiz." diye konuştu.
"MİLLİ TAKIMA ÇOK GÜVENİYORUM"
Deneyimli teknik adam, "Kaybettiğimiz maçlarda dahi hücum gücümüzün çok güçlü olduğunu gördük. O yüzden çok güveniyorum. Birçok maçta rakipten daha fazla pozisyona girdik. Ama Avrupa Şampiyonası'nda şöyle bir tecrübeye sahip olmak gerekir, her oyunu çok ciddi oynayacaksınız. Bu ciddiyetinizi 90 dakika koruyacaksınız. Artı bu gruptan çıkmak için sonuna kadar ümidinizi, iddianızı taşıyacaksınız." ifadelerini kullandı.
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