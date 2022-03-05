F.Bahçe Teknik Direktörü Kartal, Mesut Özil konusunda önemli mesajlar verdi

05 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Gazetecilerle sohbet eden tecrübeli çalıştırıcı, Mesut Özil’le ilgili, “Mesut bu takımın en önemli oyuncularından. Bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim, Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez. Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum. Mesut bu takımın kaptanı ve sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu. Bunu da yapacak. Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi bir Mesut her zaman burada oynar. Ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum” dedi.

‘TARAFTARI MAHCUP ETMEYİZ’

İsmail Kartal, “Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız takımımıza lütfen güvensin, inansın. 90 dakika destek vermelerini istiyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç F.Bahçe’nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak, arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu camianın en büyük gücü taraftarları. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız” ifadelerini kullandı.

‘ARDA SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI’

Kartal, genç oyuncusu Arda Güler’le ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtip, “Arda bizim evladımız. İçten gelerek konuşan bir insanım. Cümleleri cımbızla alıp başka yerlere çekmek doğru değil. Söylemek istediğim çok net. Arda bu camianın evladıdır. Bizden önceki hocalarına teşekkür ettim, biz de kulübün politikası doğrultusunda ilk 11’de oynattık. Camiamız da desteklerini gösterdi. Hangi maçta Arda’yı 11’de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda’nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor, eksikleri var. Arda oynadı, bundan sonra takım için önemli bir oyuncu olacak. Maçına, zamanına göre oynayacaktır” diye konuştu.

‘ALİ KOÇ’LA GÖRÜŞMEDİK’

Kartal, “Ligi en iyi yerde bitirme hedefindeyiz. Seneye bu takımın Avrupa kupalarına gitmesini sağlamamız lazım. Bir taraftan da gençleri monte etmemiz lazım. Sezon sonu buraya transferler olacak. Sezon sonu için başkan Ali Koç ile şu an görüşmedik. Tüm odağım takımın sezonu en iyi yerde tamamlaması. Lig bitince kendisine detaylı bir rapor hazırlayacağım” yorumunda bulundu.



