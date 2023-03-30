Fenerbahçe Beko, İspanya'da kaybetti

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 08:11

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 08:11

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e deplasmanda 90-75 yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda bu sezon 13. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Real Madrid ise 22. galibiyetini elde etti.

Salon: WiZink Center

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Real Madrid: Deck 6, Yabusele 9, Musa 16, Hanga 11, Tavares 4, Poirier 11, Fernandez 9, Rodriguez 5, Hezonja 10, Cornelie 9

Fenerbahçe Beko: Booker 9, Hayes-Davis 17, Calathes 12, Guduric 10, Motley 6, Jekiri 6, Dorsey 6, Bjelica, Edwards 2, Tarık Biberovic 7, Şehmus Hazer, Antetokounmpo

1. periyot: 24-21

Devre: 49-44

3. periyot: 68-58