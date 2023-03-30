Fenerbahçe Beko, İspanya'da kaybetti
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Real Madrid'e 90-75 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e deplasmanda 90-75 yenildi.
Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda bu sezon 13. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Real Madrid ise 22. galibiyetini elde etti.
Salon: WiZink Center
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)
Real Madrid: Deck 6, Yabusele 9, Musa 16, Hanga 11, Tavares 4, Poirier 11, Fernandez 9, Rodriguez 5, Hezonja 10, Cornelie 9
Fenerbahçe Beko: Booker 9, Hayes-Davis 17, Calathes 12, Guduric 10, Motley 6, Jekiri 6, Dorsey 6, Bjelica, Edwards 2, Tarık Biberovic 7, Şehmus Hazer, Antetokounmpo
1. periyot: 24-21
Devre: 49-44
3. periyot: 68-58
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi
- 'Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
- AKP'nin 'deprem' gerekçeli tek istifası!
- Erdoğan taraftarı grup sokak röportajına saldırdı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'ndan açıklama
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında?