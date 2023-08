Fernando Muslera: 'Temmuz'dan beri bunun için çalışıyoruz'

Yayınlanma: 30.08.2023 - 00:43

Güncelleme: 30.08.2023 - 00:43

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Molde galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Muslera maç değerlendirmesinde, "İki tane zor maç oynadık. Çok iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. İki maçta da zor anlar yaşadık ama iki maçı da kazanarak gruplara gidiyoruz. Temmuz'dan beri çok çalıştık bunun için grupların keyfini çıkaracağız" sözlerini kullandı.

Her şeyintakım için önemli olduğunu belirten Muslera "Her zaman takım en önemlisi. Çok çalışıyorum, onun sonucunu alınca çok mutlu oluyorum. Kaleciler olarak hepimiz bireysel olarak antrenmanlara devam ediyoruz ve yapabildiğimiz her şeyi yapıyoruz. Sonucunu alınca da mutlu oluyoruz. Ama en önemlisi takım için diyoruz" açıklamasını yaptı.