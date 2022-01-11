Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak
Süper Lig ekiplerinin takımlarını güçlendirmek için kıyasıya rekabete gireceği ara transfer dönemi yarın başlıyor.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak. 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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