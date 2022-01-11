Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak

11 Ocak 2022 Salı, 09:42

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak. 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.