Galatasaray, Rize maçı için Trabzon’da
Tezahüratlar eşliğinde karşılanan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim taraftarların fotoğraf istediğini geri çevirmedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan hasta dedi ve yerine geçecek ismi açıkladı!
- Türk televizyonlarında bu da oldu!
- BAE'den Sedat Peker kararı
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı
- Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
- AKP'li rektör Hotar tam gaz!
- Rusya duyurdu: Tüm engeller kaldırıldı
- California Valisi açıkladı: ABD'de aşı kararı