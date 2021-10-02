Galatasaray, Rize maçı için Trabzon’da

Tezahüratlar eşliğinde karşılanan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim taraftarların fotoğraf istediğini geri çevirmedi.

İHA
02 Ekim 2021 Cumartesi, 20:03
Galatasaray, Rize maçı için Trabzon’da
Abone Ol google-news

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler