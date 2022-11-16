A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Arda Güler açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"Çok güzel ve çok önemli bir maçtı. İlk 60 dakika inanılmaz iyi oynadı çocuklar. Son yarım saatte bazı hatalarımız oldu. Bunları analiz edeceğiz. Üzerinde çalışacağız.”
“Rakip ilk şutuyla golü buldu. Baskı üretmeye çalıştılar ama gerçekten iyi savunma yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Önümüzdeki yolculuk için ufak bir adımdı bu maç bizim adımıza.”
“İlk etapta Uluslar Ligi'ni bir bölüm olarak gördük ve tamamladık. Onun için bazı oyuncular buraya gelmeye hak kazanmıştı. Oyuncuların istek ve arzusu taktiksel yönden ilk 60 dakika beni çok memnun etti. Önemli olan burada oyuncuların kendine güvenini yükseltmesi ve 3'lü sistemde de oynayabileceklerine inanmasıydı. 60. dakikadan sonra bazı hatalar oldu düzeltmek istediğimiz. İlk şutla beraber rakibimiz golü buldu.”
“Arda Güler'e bugünkü maçın gidişatına göre süre veremedik ama kesinlikle süre alacak. Gelişim daima süre ister. Bilhassa Diyarbakır'da bu taraftarlara teşekkür ediyoruz.”
“Böylelikle rakip biraz daha baskı uygulamaya çalıştı. Böyle bir sistem içinde rakip baskısına karşı savunmamızdı. Bundan dolayı da memnunum. Haziran maçlarına yaklaşır bir maç oynadık. Takım içi ruhu ve dayanışmayı 1. golden sonra gördünüz. Takım, teknik heyet ve tüm ekip bir aradaydı. Bu yeterli bir mesaj olmuştur.”
“Portekiz maçındaki eleştirilerin çoğu biraz fazlaydı. Şimdi rakibin durumuna, gücüne göre 3'lü sistemin bazı avantajları var. 4'lüye göre hocalardan bundan faydalanmak istiyor. Bizim en önemli hedefimiz hem 3'lü, hem 4'lüyü en iyi şekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk konusunda da bazıları şaşırmış olabilir, o pozisyonda neden oynadı diye. Biz oyuncularımızı takip ediyoruz, sık sık iletişime geçiyoruz. Cenk Özkaçar'ın sol ayakla nasıl oynadığını gördünüz. Bizler ondan çok memnunuz.”
“Nerede olursa olsun aktif bir savunma sistemi istiyoruz ve bunun üzerine çalışıyoruz. Zaten 3'lü defansın en önemli faktörlerinden bir tanesi 3 stoperin dilediği anda adam kovalayabiliyor ama yine de birilerinin kademeye giriyor olmasıydı. Biz maç boyu bundan faydalandık. Yüksek düzey futbola ayak uydurmak istiyorsak orta saha oyuncularımızın hem teknik hem savunma yönünden çok iyi olması lazım. Forvetlerimizden başlıyor savunma. Onlara nasıl savunma yapmaları gerektiğini söyledik. Bunu da gerçekten çok iyi yaptılar.”
“İdmanlarda bölgesel savunmaya çok çalışıyoruz. Tahtada, gruplar halinde, saha içerisinde çalışıyoruz. Bizim oyuncularımız bu sistemi oynayabilecek kapasitede oyuncular. Böyle oyuncular olduğu sürece sahaya yansıtmak daha kolay oluyor.”
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