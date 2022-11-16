A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Arda Güler açıklaması

“Nerede olursa olsun aktif bir savunma sistemi istiyoruz ve bunun üzerine çalışıyoruz. Zaten 3'lü defansın en önemli faktörlerinden bir tanesi 3 stoperin dilediği anda adam kovalayabiliyor ama yine de birilerinin kademeye giriyor olmasıydı. Biz maç boyu bundan faydalandık. Yüksek düzey futbola ayak uydurmak istiyorsak orta saha oyuncularımızın hem teknik hem savunma yönünden çok iyi olması lazım. Forvetlerimizden başlıyor savunma. Onlara nasıl savunma yapmaları gerektiğini söyledik. Bunu da gerçekten çok iyi yaptılar.”