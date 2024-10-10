Efsane kaptan Eda Erdem Cumhuriyet'e konuştu... 'Asla pes etmedim'

'GÖRDÜĞÜM İLGİ BENİ DAHA FAZLA MOTİVE EDİYOR'

Gördüğü ilginin üstünde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Eda Erdem, gençlere de pes etmemesi gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlere, 'Asla pes etmeyin. Öncelikle bir hedef belirleyin. Kendinize inanın ve kendinizi dinleyin. Asla çalışmaktan vazgeçmeyin. Belki ilk seferde başaramayacaksınız ama sürekli denedikten sonra aslında bir yerden sonra başardığınızı göreceksiniz' demek istiyorum.

Gençlerin beni idol olarak görmesi üzerimde baskı oluşturmuyor. Yıllardır üst seviyede spor yapıyorum sorumluluklarımız bilincindeyim. Öncelikle voleybolu, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, Türk sporuna hizmet etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Hiçbir şekilde baskı yok aksine bu gördüğüm ilgi alaka beni çok daha fazlasına yapmaya itiyor."