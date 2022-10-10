Fatih Karagümrük maçında Jorge Jesus'u çıldırtan hareket!

PENALTI GOLÜ SONRASI ALTAY'A KOŞTULAR

Fenerbahçe Valencia'nın kullandığı penaltı vuruşu ile 4-3 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.