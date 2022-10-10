Fatih Karagümrük maçında Jorge Jesus'u çıldırtan hareket!

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:18
<p>Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Pirlo'nun öğrencilerini son dakika golüyle 5-4 mağlup etti. Fenerbahçe'nin attığı 4. golden sonra Teknik Direktör Jorge Jesus'un futbolcularına kızdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Pirlo'nun öğrencilerini son dakika golüyle 5-4 mağlup etti. Fenerbahçe'nin attığı 4. golden sonra Teknik Direktör Jorge Jesus'un futbolcularına kızdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

<p><strong>PENALTI GOLÜ SONRASI ALTAY'A KOŞTULAR</strong></p> <p>Fenerbahçe Valencia'nın kullandığı penaltı vuruşu ile 4-3 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.</p>

PENALTI GOLÜ SONRASI ALTAY'A KOŞTULAR

Fenerbahçe Valencia'nın kullandığı penaltı vuruşu ile 4-3 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.

<p><strong>TAKIMIN HAREKETİ JESUS'U ÇILDIRTTI</strong></p> <p>O anlarda canlı yayında kameralar Jorge Jesus'a döndü. Portekizli teknik direktör oldukça kızgın bir şekilde söylenirken neye kızdığı anlaşılmamıştı. Seyirci kamerasına yansıyan görüntüde Jesus penaltı golü sonrası sevinç yaşayıp ayağa kalkarken futbolcuların Altay'a koştuğunu görünce çılgına döndü.</p>

TAKIMIN HAREKETİ JESUS'U ÇILDIRTTI

O anlarda canlı yayında kameralar Jorge Jesus'a döndü. Portekizli teknik direktör oldukça kızgın bir şekilde söylenirken neye kızdığı anlaşılmamıştı. Seyirci kamerasına yansıyan görüntüde Jesus penaltı golü sonrası sevinç yaşayıp ayağa kalkarken futbolcuların Altay'a koştuğunu görünce çılgına döndü.

<p><strong>'NEDEN DÜŞÜNMÜYORSUNUZ?'</strong></p> <p> Futbolcular teknik direktörden habersiz sevinmeye devam ederken Portekizli hoca iki parmağıyla başını göstererek <strong>'Neden düşünmüyorsunuz?'</strong> diye söylendi. Jesus'un <strong><em>'Maç hala bitmedi' </em></strong>uyarısında bulunduğu belirtildi.</p>

'NEDEN DÜŞÜNMÜYORSUNUZ?'

 Futbolcular teknik direktörden habersiz sevinmeye devam ederken Portekizli hoca iki parmağıyla başını göstererek 'Neden düşünmüyorsunuz?' diye söylendi. Jesus'un 'Maç hala bitmedi' uyarısında bulunduğu belirtildi.

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