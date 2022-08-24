Fenerbahçe'den Enner Valencia kararı

FENERBAHÇE'DEN VALENCIA'YA YENİ KONTRAT

Enner Valencia’nın başarısındaki diğer faktör de eşi Sharon Escobar ve 4 çocuğuyla İstanbul’da yakaladıkları mutluluk. Gerek kendisi gerekse eşi, her fırsatta tarihi ve turistik yerlerini gezdikleri kenti çok seviyor.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlaması da Enner Valencia’nın motivasyonunu artırdı.