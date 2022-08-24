Fenerbahçe'den Enner Valencia kararı

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:59
<p>Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasındaki rakiplere 2’şer gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, performansıyla dikkat çekti.</p>

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasındaki rakiplere 2’şer gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, performansıyla dikkat çekti.

<p>Teknik direktör Jorge Jesus'un özel görüşme yaptığı futbolcu bambaşka bir havaya girmiş durumda. Valencia'ya yönetim tarafından yeni bir sözleşme önerisi yapılacağı gündeme geldi.</p>

Teknik direktör Jorge Jesus'un özel görüşme yaptığı futbolcu bambaşka bir havaya girmiş durumda. Valencia'ya yönetim tarafından yeni bir sözleşme önerisi yapılacağı gündeme geldi.

<p>Kaptanlığını yaptığı Ekvador Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’na katılacak olması Valencia’nın form grafiğini doruğa çıkaran bir başka unsur oldu. </p>

Kaptanlığını yaptığı Ekvador Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’na katılacak olması Valencia’nın form grafiğini doruğa çıkaran bir başka unsur oldu. 

<p><strong>DÜNYA KUPASI'NDA İZ BIRAKMAK İSTİYOR</strong></p> <p>Grup maçlarında Hollanda, Katar ve Senegal’e karşı mücadele edecek olan Valencia, belki de kariyerindeki son Dünya Kupası’nda iyi performans göstererek tarihte iz bırakmayı hedefliyor.</p>

DÜNYA KUPASI'NDA İZ BIRAKMAK İSTİYOR

Grup maçlarında Hollanda, Katar ve Senegal’e karşı mücadele edecek olan Valencia, belki de kariyerindeki son Dünya Kupası’nda iyi performans göstererek tarihte iz bırakmayı hedefliyor.

<p><strong>FENERBAHÇE'DEN VALENCIA'YA YENİ KONTRAT</strong></p> <p>Enner Valencia’nın başarısındaki diğer faktör de eşi Sharon Escobar ve 4 çocuğuyla İstanbul’da yakaladıkları mutluluk. Gerek kendisi gerekse eşi, her fırsatta tarihi ve turistik yerlerini gezdikleri kenti çok seviyor. </p> <p><strong>Hürriyet</strong>'in haberine göre Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlaması da Enner Valencia’nın motivasyonunu artırdı.</p>

FENERBAHÇE'DEN VALENCIA'YA YENİ KONTRAT

Enner Valencia’nın başarısındaki diğer faktör de eşi Sharon Escobar ve 4 çocuğuyla İstanbul’da yakaladıkları mutluluk. Gerek kendisi gerekse eşi, her fırsatta tarihi ve turistik yerlerini gezdikleri kenti çok seviyor. 

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlaması da Enner Valencia’nın motivasyonunu artırdı.

<p>Profesyonel kariyerinde hiçbir sezon 12 golü aşmamış olmasına karşın bu sezon şimdiden 6 gole ulaşan Ekvadorlu yıldız, 20 gol barajını geçmek istiyor. </p>

Profesyonel kariyerinde hiçbir sezon 12 golü aşmamış olmasına karşın bu sezon şimdiden 6 gole ulaşan Ekvadorlu yıldız, 20 gol barajını geçmek istiyor. 

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