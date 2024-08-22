İsviçre basınında gündem Galatasaray: 'Asıl sınav İstanbul'da'

"BASKI TÜRKLERİN ÜZERİNDE!"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Blick'te şu ifadelere yer verildi:

"Devler Ligi'nin ilk karşılaşması, bizimkilerin lehine bir farklı galibiyetle tamamlandı ve bu bir sansasyon! Baskı şimdi Türklerin üzerinde! Maçın sonucunu 86. dakikada şanslı bir penaltı belirledi. Hakem Daniel Siebert görüntülere baktıktan sonra aynı fikirdeydi. Bu yüzden VAR odasındaki diğer üst düzey hakem Christian Dingert'in bu kadar dikkatli olması iyi bir şey. Ardından Abdülkerim Bardakcı oyundan atıldı. Bu, Young Boys'un devre arasında kesin galip gibi göründüğü çılgın bir oyunda inişli çıkışlı bir yolculuğun süper sonuydu. Bu noktada, Young Boys'un ligde yaşadığı sıkıntılar unutuldu. Young Boys, Galatasaray'dan daha iyi. Türkler her şeyi denedi ama faydası yok. Young Boys için aslında her şey yolundaydı. Ta ki Michy Batshuayi oyuna girene kadar... Belçikalı oyuncu 66. dakikada oyuna girdi ve ceza sahasına doğru ilerledi. Galatasaray korner kullandı. Batshuayi ikinci direkte, oyuna girdikten saniyeler sonra skoru 2-2 yaptı. Ne büyük sıkıntı ama!"