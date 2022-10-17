Sinan Engin'den flaş sözler! Jorge Jesus, Şenol Güneş...

"VALERIEN ISMAEL DAĞILMIŞ"

"Bir teknik direktör için en kötü şey; her hafta hangi maçı kaybetse gidecek. Hangi maçı kaybetse, Valerien bu maçta gidecek, bu maçta gidecek. Her maça böyle çıkıyor. Adamın tamamen konsantrasyonu bitmiş, psikolojisi dağılmış. Valerien Ismael gibi bir adam ellerini yüzüne kapatıyor, dev gibi bir adamsın. Böyle hareketler yapıyor. Tamamen dağılmış. Kulübün başkanı çıktı, 'Ben burada olduğum sürece Valerien ile devam edeceğim' dedi. Bence de devam etsin. Bu adamın yanlışlarını, hatalarını söyledik."