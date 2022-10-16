Valerien Ismael'den 'İstifa' tezahüratlarına yanıt!
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael maç sonu önemli açıklamalarda bulundu. Ismael 'istifa' tezahüratları ile ilgili 'Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Valerien Ismael'in açıklamaları...
"%60'a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için sona ana kadar her şeyi yaptık."
İstifa tezahüratları için yorumu: "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum. Hatalar yaptığımız için gol yedik. Hataların olduğu ortamda da galip gelmek beklenemez."
"Rachid Ghezzal için pazartesi gününü beklememiz gerek. Kontrollerden sonra durumunu göreceğiz. Sakatlığını kötü hissettim, umarım kötü değildir."
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