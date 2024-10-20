Victor Osimhen'den dünya gündemine oturan gol: 'Puskas'a aday olacak'

"SÜPER RÖVEŞATA"

Corriere dello Sport: "Osimhen süper bir röveşata golü attı ve Mertens'e koştu. Napoli'den Galatasaray'a kiralık giden yıldız golcü, Antalyaspor karşısında skoru belirledi: 3-0. "

"YILIN GOLÜNÜ KAYDETTİ"

AS: "Maça yedek başlayan ve 78. dakikada Icardi'nin yerine oyuna giren Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti."

"BU ZORRO MU? HAYIR, OSIMHEN"

A Bola: "Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!"