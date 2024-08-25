Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
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