Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2024 Pazar, 10:09
Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Wolverhampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

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