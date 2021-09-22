Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: 1-0

22 Eylül 2021 Çarşamba, 19:12

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Abdullah Bora Özkara, Kemal Yılmaz

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Halil İbrahim Pehlivan, Merkel (Dk.46 El Messaoudi), Doğan Erdoğan (Dk. 75 Borven), Recep Niyaz (Dk. 67 Jefferson), Sagal (Dk.82 Kenan Özer), Figueiredo (Dk. 67 Dicko), Muhammet Demir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Lima, Ponck, Epureanu (Dk.62 Aleksic), Şener Özbayraklı (Dk. 36 Duarte), Tolga Ciğerci, Zulj (dK. 46 Ndayishimiye), Berkay Özcan, Visca (Dk.82 Chadli), Gulbrandsen (Dk. 46 Deniz Türüç), Okaka

GOL: Dk.1 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Merkel, Recep Niyaz (Gaziantep FK) - Ponck (Başakşehir)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir‘i 9'uncu saniyede Muhammet Demir'in attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

1’inci dakikada santra sonrası ceza sahası ön çizgisine doğru doldurulan topu Figueiredo indirdi. Topla buluşan Muhammet Demir sağ çaprazdan şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı:1-0.

35’inci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Sagal'ın yerden şutu direkten döndü.

40’ıncı dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında Lima'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48’inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Visca'nın pasında topla buluşan Deniz'in yerden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay kontrol etti.

65’inci dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Tolga topu içeriye gönderdi. Topa iyi yükselen Berkay’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

70’inci dakikada gelişen Başakşehir atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Deniz'in şutunda savunmadan seken top yan ağlarda kaldı.

88’inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında kullanılan köşe vuruşunda arka direğe düşen top savunmadan sekip kaleye yöneldi. Günay köşeye çok iyi uzanıp gole izin vermedi.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



