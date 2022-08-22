Gençlerbirliği'nde genel kurul kararı

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:22
Gençlerbirliği'nde genel kurul kararı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurula gidilmesini kararlaştırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Temmuz'daki olağanüstü genel kurulda seçimle göreve gelen yönetim kurulunun, kulüp yönetiminde etkin kararlar almak adına gerekli hukuki yetkilendirmeleri almadan görevi olağanüstü şartlarda devraldığı belirtilerek, "Gençlerbirliği Kulübünün her türlü hal ve şart altında, üstün menfaatlerini korumak için kulübümüz yönetim kuruluna gerekli yetkilerin verilmesi amacıyla 18 Eylül, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Eylül tarihinde olağanüstü genel kurul yapılması kararı alınmıştır." görüşlerine yer verildi.


Gençlerbirliği Olağanüstü genel kurul Seçim Spor Toto 1. Lig

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