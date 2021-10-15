Golf Federasyonu'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu yeniden aday olmayacak
Aralarında golfün de bulunduğu 6 federasyonun başkanı yeniden aday olmuyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs pandemisi nedeni ile 2021 yılına ertelenmesiyle birlikte spor federasyonlarının olağan ve mali genel kurulları da bir yıl ötelenmiş oldu.
16 Ekim'de Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu ile başlayacak federasyonların seçim süreci Kasım ayında sona erecek. Bakanlığa bağlı 4 federasyonun genel kurulu ise 5 şubat 2022 yılında gerçekleştirilecek. Trabzonspor'un da başkanlığını sürdüren Ahmet Ağaoğlu yeni dönemde golf federasyonunu bırakıyor.
9 FEDERASYON BAŞKANI ADAY OLMUYOR
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ufuk Arman, Golf Federasyonu Ahmet Ağaoğlu, Muaythai Federasyonu, Halil Turna, Oryantiring Federasyonu Hacer Akyüz, Kürek Federasyonu İlhami İşleri, Hava Sporları Ahmet Çağrı Özer, Masa Tenisi Federasyonu Fatih Karaca ve Üniversite sporları federasyonu Kemal Tamer federasyon başkanlıklarına aday olmayan isimler.
Spor federasyonlarının Olağan Genel Kurul tarihleri ise şu şekilde:
Modern Pentatlon Federasyonu, 21 Ekim Perşembe saat 10:00 Gençlik ve Spor Bakanlığı
Bocce Bowling Ve Dart Federasyonu 23 Ekim Cumartesi saat 09:00 Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Eskrim Federasyonu 23 Ekim Cumartesi saat: 10:00 Başkent Öğretmenevi
Triatlon Federasyonu 23 Ekim Cumartesi saat 10:00 Holiday Inn Ankara-Kavaklıdere Oteli
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 24 Ekim Pazar saat 11:00 Tzob Otel
Bilardo Federasyonu 24 Ekim Pazar saat 10:00 Gölbaşı Bilardo Spor Tesisi
Yelken Federasyonu 25 Ekim Pazartesi saat 13:30 Gençlik ve Spor Bakanlığı
Okçuluk Federasyonu 26 Ekim Salı saat 09:00 The Ankara Otel
Voleybol Federasyonu 26 Ekim Salı saat 10:30 Jw Marriot
Halter Federasyonu 27 Ekim Çarşamba saat 10:00 The Green Park Hotel
Otomobil Federasyonu 27 Ekim Çarşamba saat 11:00 Meyra Palace Hotel
Kano Federasyonu 28 Ekim Perşembe saat 10:00 Tzob Otel
Kick Boks Federasyonu 28 Ekim Perşembe saat 10:00 Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Ragbi Federasyonu 29 Ekim Cuma saat 14:00 Altınel Hotel & Convention Center
Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu 29 Ekim Cuma saat 11:00 Alegria Busuness Hotel
Hokey Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 10:00 Cp Ankara Hotel
İzcilik Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 11:00 Altınel Hotel & Convention Center
Motosiklet Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 10:00 City Otel
Oryantiring Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 11:00 İçkale Hotel
Su Topu Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 10:00 Meyra Palace Otel
Tenis Federasyonu 30 Ekim Cumartesi saat 10:30 The Green Park Hotel
Atletizm Federasyonu 31 Ekim Pazar saat 10:00 The Green Park Hotel
Dans Sporları Federasyonu 31 Ekim Pazar saat 10:00 Tbb Litai Konukevi
Geleneksel Türk Okçuluk 31 Ekim Pazar saat 10:30 The Ankara Hotel
Hentbol Federasyonu 31 Ekim Pazar saat 10:00 Türkiye Hentbol Federasyonu Salonu
Kürek Federasyonu 31 Ekim Pazar saat 10:00 Tzob Otel
Golf Federasyonu 1 Kasım Pazartesi saat 10:00 Jw Marriott Hotel Ankara
Hava Sporları Federasyonu 1 Kasım Pazartesi saat 10:00 Gsb Eğitim Tesisleri
Muaythai Federasyonu 1 Kasım Pazartesi saat 10:00 Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Sualtı Federasyonu 1 Kasım Pazartesi saat 10:00 The Green Park Hotel
Binicilik Federasyonu 2 Kasım Salı *Yeri Henüz Belli Değil
Briç Federasyonu 2 Kasım Salı saat 10:00 Büyükhanlı Park Otel
Okul Sporları Federasyonu 2 Kasım Salı saat 14:30 Başkent Öğretmenevi
Yüzme Federasyonu 2 Kasım Salı saat 14:00 Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Badminton Federasyonu 3 Kasım Çarşamba saat 10:30 Badminton Olimpik Tesisleri
Bisiklet Federasyonu 3 Kasım Çarşamba saat 11:00 Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Boks Federasyonu 3 Kasım Çarşamba saat 09:00 The Green Park Hotel
Basketbol Federasyonu 4 Kasım Perşembe saat 11:00 Jw Marriott Hotel
Masa Tenisi Federasyonu 4 Kasım Perşembe saat 10:00 Gençlik ve Spor Bakanlığı
Herkes İçin Spor Federasyonu 5 Kasım Cuma saat 14:30 Başkent Öğretmenevi
Satranç Federasyonu 5 Kasım Cuma saat 10:00 The Green Park Hotel
Üniversite Sporları Federasyonu 5 Kasım Cuma saat 10:00 Meyra Palace Otel
Güreş Federasyonu 6 Kasım Cumartesi saat 10:00 Anadolu Hotels Esenboğa Thermal
Halk Oyunları Federasyonu 6 Kasım Cumartesi saat 10:30 İçkale Hotel
Judo Federasyonu 6 Kasım Cumartesi saat 10:30 The Green Park Hotel
Karate Federasyonu 6 Kasım Cumartesi *Yeri Henüz Belli Değil
Dağcılık Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 11:00 Başkent Öğretmenevi
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 10:00 Meyra Palace Hotel
İşitme Engelliler Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 11:00 The Green Park Hotel
Tekvando Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 10:00 The Green Park Hotel
Wushu Kung-Fu Federasyonu 7 Kasım Pazar saat 10:30 Necmettin Erbakan Kongre Mrk (Mamak)
Özel Sporcular Federasyonu 5 Kasım Cumartesi,
Bedensel Engelliler Federasyonu ve Görme Engelliler Federasyonu 4 Kasım Cumartesi Olağan Genel Kurullarını yapacak.
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