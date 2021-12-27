Göztepe'nin dinamosu Obinna Nwobodo
Göztepe’nin başarılı defansif orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, gösterdiği istikrarlı performansla taraftarların takdirini topladı.
Göztepe’nin geçtiğimiz sezon başında Macaristan’ın Ujpest takımından 3 yıllığına kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, bu maçlarda 2 bin 433 dakika süre almış ve 2 asistlik performans göstermişti. Bu sezon ise şu ana kadar 18 maçta forma giyen Nwobodo, söz konusu maçlarda 1534 dakika sahada kaldı. 1 kez kırmızı kart ve 1 kez de sarı kart cezasından dolayı 2 maçı kaçıran başarılı orta saha oyuncusu, kalan tüm maçlara ilk 11’de başladı.
TRİBÜNLERDE “OBİNNA” TEZAHÜRATLARI
Başarılı oyuncu, son olarak dün oynanan Adana Demirspor maçında gösterdiği performansla takdir topladı. Maç boyunca 53 pas, 4 kilit pas ve 4 başarılı uzun pas atan Obinna, girdiği 12 mücadelenin 8’inde topu kazandı. 25 yaşındaki oyuncu, takımının attığı golde ise rol sahibi oldu. 78. dakikada orta sahada topla buluşan Obinna, 3 rakibinin arasından sıyrılarak topla birlikte ceza sahasına girdi ve rakip savunmayı hataya zorladı. Pozisyonun devamında Adana Demirsporlu Rassoul’un hatasıyla Göztepe, beraberliği yakaladı. Maç 1-1 bitmesine rağmen maçın sonunda Göztepe tribünleri “Obinna” tezahüratları yaparak Nijeryalı oyuncuyu başarılı performansından dolayı kutladı.
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