G.Saray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, taraftarlara net mesaj verdi

25 Haziran 2022 Cumartesi, 07:00

Nef Stadı’ndaki törenle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Buruk, “Taraftarımızın büyük bir transfer beklentisi var. Ben de hoca olarak transfer üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Başkanımız ve yönetimimiz iyi bir kadro oluşturmak için ellerinden geleni yapıyor. G.Saray taraftarının hak ettiği mutluluğu, güzel günleri, kazanan, sahada her şeyini veren, dominant, rakiplerine karşı üstünlük kuran bir takım ortaya koymaya çalışacağız” diye konuştu.

‘FATİH TERİM ARADI’

Buruk, “Fatih Terim çok değerli, uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Kendisi beni aradı, ‘Hayırlı olsun. Elimizden ne geliyorsa yanınızdayız’ dedi” ifadelerini kullandı. Okan Buruk, yardımcı antrenör ekibi hakkında, “Uzun yıllardır çalıştığım ekibimle geliyorum. Üzerine eklemelerimiz olacak” dedi. Buruk, “Takviyeye ihtiyacımız var. Orta sahadaki görünen eksiklerin üzerinde çalışacağız. Kadroya Türk ve doğrudan katkı sağlayacak, kaliteli, G.Saray’a yakışır seviyede yabancı oyuncuları almak istiyoruz” yorumunda bulundu.

‘GEREKENİ YAPACAĞIZ’

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Transferleri geleceğimizi feda etmeden yapacağız. 2017’deki deneyimlerimiz duruyor, profesyonel kadro aynı. G.Saray taraftarını mutlu edecek kadroyu oluşturmak için gerekeni yapacağız. Okan hocamız 3. kez 17 Mayıs’ını yaşamak için burada. 17 Mayıs 1992’de G.Saray formasını ilk kez giydi. 17 Mayıs 2000’de UEFA Kupası’nı gözyaşları içinde kaldırdı. Birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir G.Saray, Okan Hocamızla artık daha yakın” dedi.

ÖNCE ALTAY SONRA G.SARAY

G.Saray, Beşiktaş’ın da transfer etmek istediği Altay’ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş’ı kadrosuna kattı. TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, 20 milyon TL bonservisle Kazımcan’ı Altay’dan alıp 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra 2 sezonluğuna G.Saray’a kiraladı. Bu transfer “hülle” tepkisi yarattı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Bunlar yatırım projesi, hülle değil. Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon’la da işbirliği yapmaya hazırız” dedi.