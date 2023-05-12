Juventus finale son saniyede tutundu!
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Juventus sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Jose Mendilibar'ın yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken konuk ekip Sevilla'nın golünü 26. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. Ev sahibi Juventus'un tur umutlarını koruyan gol ise 90+7'de Federico Gatti'den geldi.
Juventus'un tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, kulüpteki 500. resmi maçına ulaştı ve ulaşılması güç bir sayıya ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçı, 18 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'da Sevilla'nın stadı Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak.
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