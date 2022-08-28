Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı!
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Kasımpaşa, Hatayspor karşısında sezonun ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'de 4. hafta maçında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti.
Teknik direktör Şenol Can ile ikinci maçına çıkan Kasımpaşa, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Serkan Özbalta yönetimindeki Hatayspor, ligde henüz galibiyetle tanışamadı ve dördüncü haftayı da puansız geçti.
Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Antalyaspor'a konuk olacak. Hatayspor, Adana Demirspor'a konuk olacak.
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