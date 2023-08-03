Kerem Aktürkoğlu: 'Çok daha kaliteli olacağız'

Yayınlanma: 03.08.2023 - 08:35

Güncelleme: 03.08.2023 - 08:35

Kerem Aktürkoğlu, Zalgiris'i mağlup edip Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçtikleri maç sonrası konuştu.

Aktürkoğlu maç sonu değerlendirmesinde, "Geçen haftadan daha iyi çalıştık, rakiplerin eksiklerine. Öyle maça hazırlandık. İstediklerimizi yaptık ama bir türlü o golü bulamadık. Golü bulmamız bize moral oldu. Gerçekten güzel bir gol attı Dries, ona yakışır bir goldü. Böyle maçlar, böyle rakiplere karşı bilhassa zor oluyor. Sıcaklar, adaptasyon kısmı... Böyle kompakt savunma düşünen takımlara karşı oynamak zor. Önemli olan galibiyetti." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu bir sonraki rakipleri Ljubjana'yla ilgili ise, "Yavaş yavaş takım oturuyor. Çok daha kaliteli bir takım olacağız. Şimdi Ljubljana ile karşılaşacağız. İnşallah güzel olur ve gruplara katılırız. Galatasaray'ın yeri orası. Hattah hedeflerimiz daha yüksek..." diyerek açıklamalarını noktaladı.