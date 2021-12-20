Mbaye Diagne dönüş tarihini sosyal medyadan duyurdu!
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne, geri dönüş süresiyle ilgili açıklama yaptı. Diagne, 1 ay sonra sahalara geri döneceğini açıkladı.
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne, geri dönüş süresiyle ilgili açıklama yaptı.
Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Diagne, "Bu zor zamanda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda sahaya eskisinden daha güçlü dönmeyi umuyorum." dedi.
Diagne, "İnşallah 1 ay sonra yeniden sahalardayım." dedi.
TEKERLEKLİ SANDALYEYLE STADYUMDAN AYRILDI
Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek. Pazar günü tetkikleri yapılan golcü futbolcunun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmişti.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- Habertürk yayınında skandal anlar
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- Ekonomistlerden kara haber
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- Sahte içki ölümleri için emsal karar
- Hülya Avşar'dan tepki çeken sözler