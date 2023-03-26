Mehmet Büyükekşi: 3 puanla başlamak son derece önemliydi

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 09:25

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 09:25

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendiren Büyükekşi, "Buraya dün geldik. Dünden beri bize güzel bir ev sahipliği yaptılar. Her türlü koruma önlemlerini almışlardı. Sayın bakanımız da geldi biliyorsunuz. Federasyon başkanlarına güzel misafirperverlikleri için çok teşekkür ettik. Özellikle ilk devre maalesef çok iyi oynayamadık. İkinci devre takım biraz kendine geldi. İnşallah sonraki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız. Burada bizim için tabii ilk maçta 3 puanla başlamak son derece önemliydi. O yüzden bazen iyi oynamasan da kazanabilmek son derece önemli. Önümüzde Hırvatistan maçı var. Hırvatistan maçı son derece önemli. Hedefimiz oradan da galibiyetle ayrılabilmek. Turnuvanın 2'nci maçı ilk ev sahipliği yapacağımız maç olacak. Onu da başarıyla en güzel sonucu alarak bitirmek istiyoruz. Özellikle milletimize 6 Şubat'taki büyük deprem felaketinin ardından bir nebze olsun sevinç yaşatabildiysek bizler için ne mutlu" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH İKİ HALK ARASINDA BARIŞ ORTAMI OLUŞUR"

Karşılaşma öncesi Ermenistan taraftarlarının İstiklal Marşını ıslıklamaları hakkında yorumlarda bulunan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Ermenistan ile yıllardan beri süren problemimiz var. Az önce de söylediğim gibi yetkililer bizlere güzel bir ev sahipliği yaptılar. Bunlar sportif mücadeleler. İnşallah zaman içerisinde bu sportif mücadelelerle iki halk arasında da barış ortamı oluşur. Çünkü spor biliyorsunuz her zaman söylüyorum Fair-Play, dostluk, barış ve kardeşlik demek. Bunu da bundan sonraki maçlarda bizim hep göstermemiz lazım" diye konuştu.