Melih Saatçı yazdı 'Skor yanıltmasın rakip takım çok zayıf kaldı'

05 Ağustos 2022 Cuma, 23:18

Süper Lig’in açılış mücadelesinde Trabzonspor galip gelerek sezona moralle başladı. Açılış karşılaşmaları her zaman zor olmuştur. Takımların daha tam olarak hazır olmadığı bu dönemde özellikle ilk beş haftada alınacak puanlar çok önemli. Özellikle de ligin zirvesi için mücadele eden takımların sezonun ilk haftalarını kayıpsız atlatması ileri de mutlaka avantaj sağlayacaktır.

Karşılaşmada ilk yarı İstanbulspor’ın pozisyonu ve şutu olmadan tamamlandı. Trabzonspor güç olarak ne kadar önde olursa olsun Süper Lig de mücadele bir takımın pozisyona girmekte bu kadar zorlanması ligin ilerleyen haftalarında çözümlenemezse İstanbulspor adına bu sezon çok zor geçer.

Trabzonspor ise yavaş oymakta ısrar etti. Trabzonspor’ın rakip takımın baskı yapmamasına rağmen oyunu geriye oynaması ve atak denemelerinde son derece cılız olması da Trabzonspor adına eksi puan idi. Cornellius’un golü ile her ne kadar öne de geçse bir türlü tam olarak oyunda ezici üstünlük yakalayamadı. Ömür’ün pozisyonu ve Trezeguet’in bireysel zorlamaları dışında ilk yarı her iki takım açısından da vasat bir oyun seyrettik

İkinci yarı Trabzonspor yine oyunu rahatlatacak hamleler de geç kaldı. İlk yarı pozisyon bulamayan İstanbulspor’un ikinci yarı da nefesi yetmedi.

Larsen’in tecrübesi ve kariyeri ile Trabzonspor’ katkı sağlayacağı net. Hem defansta hem de hücumda etkili bir oyuncu.

Sağ stoperde Dorukhan yine idare etti. Sol tarafta yeni transferlerden Eren Elmalı bu takımda iş yapabileceğinin sinyallerini verdi. Visca etkili olamadı. Trazeguet vasattı.

Oyunun sonlarında doğru Denswill’in attığı ikinci gol Trabzonspor’a hem 3 puanı hem de sezona moralle başlamanın keyfini getirse de skor yanıltmasın rakip takım çok zayıf kaldı.