Metin Tekin: "Umarım futbol Atiba'yı bırakmıyordur"
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0'lık skor ile sahadan mağlup ayrıldığı Hatayspor mücadelesinin ardından siyah beyazlıların efsane isimlerinden Metin Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Atiba ile ilgili "Futbol aniden bitmez, veda birazcık kendini hissettirir." dedi.
Metin Tekin, Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor'a karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından NTV ekranlarında değerlendirme yaptı. İşte Metin Tekin'in sözleri...
Enerjisi yüksek bir Beşiktaş izlemedik. Oyun 2. yarı biraz değişti. Böyle oyunları kabul ederim, şöyle kabul ederim, bu oyunu tercih edersiniz, pozisyon vermezsiniz. Bunun bir mantığını anlarım. Hatayspor'un istediği bir oyun oynandı. Beşiktaş, 2. yarıda topa daha çok sahip oldu ama üreten bir Beşiktaş izlemedik. Batshuayi, Pjanic ve Josef'in eksikliği önemli.
"UMARIM FUTBOL ATIBA'YI BIRAKMIYORDUR"
Futbol aniden bitmez, veda birazcık kendini hissettirir. Atiba'da bir şeyler görüyoruz ama umuyorum değildir, fiziksel olarak görüyoruz. Bazen oyunla büyür, o enerjiyi sağlarsınız. Ne zaman ki olmayan, kovalayan takıma dönüşürseniz o enerji sizi aşağı çekiyor.
Ersin'in golde hatası var diyemeyiz. Kaçırılan 2 pozisyon vardı Hatay açısından. Ersin açısından çok bir şey söylemek mümkün olmaz.
Umut Meraş idare eden bir oyuncuydu, ileride çok etkili olmadı. Larin, ikili oyunlarda, birlikte oynayacağınız oyuncu değil. Önde içeri girmek zorunda. Larin, oyunu bitiren bir oyuncu. N'Koudou'nun çok eksikliğini hissediyor Beşiktaş, bu sene o çabukluğu arıyor. Batshuayi'yi de aldığınızda çabukluk anlamında bir tek Rosier kalıyor.
Gökhan Töre, 'Bana yeteri kadar şans verilmiyor' diyebilir ama 10 dakikayı dünyanın en önemli 10 dakikası gibi oynayacak. Sahne burası. Bugün de çok etkisini göremedik. Larin santrfora geldi ama çok değişen bir şey olmadı.
Güven Yalçın, bir gün harika. 20 haftada bir oluyor tabii o. Girer, 1-0 yapar, üst üste asist yapılır, futbolculuğunun buna ihtiyacı var. Olmyor.
Şampiyonlar Ligi'yle birlikte oynamak kolay değil, Beşiktaş bunun da sıkıntısını yaşıyor.
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