Montella: "Hak ettiğimiz galibiyeti aldık"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Montella, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
Çok çalıştıkları dönemde 4 maçlık bir puan serisi yakaladıklarını kaydeden Vincenzo Montella, “Bakıldığı zaman canı gönülden kulübümüzü tebrik etmek istiyorum. Sürekli bizim yanımızdalar ve çok iyi imkanlar sunuyorlar. Bu imkanlar sayesinde çok mutlu şekilde çalışabiliyoruz” dedi.
Maçta topun rakipte daha fazla görüldüğü gibi bir durum olduğunu anlatan Montella, “Ama biz çok daha fazla gol pozisyonları bulduk. Maçın genelinde hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugünde bizi otel dışında sevgilerini gösterdiler. Bizi hep destekliyorlar” açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'e camide büyük tepki
- Hazineye aktarılmayan altınlar ortaya çıktı
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
- Afganlar evlerine geri dönüyor
- Kaymakam, kovduğu öğretmenle buluştu
- Erdoğan ve Soylu hakkında harekete geçildi
- Tarih verdi: Ekonomik enkaza adım adım
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- Hoş geldiniz diyen öğretmeni sınıftan kovmuştu