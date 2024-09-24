Mourinho, geçen sezon yıldızlaşan milli futbolcuyu sadece 1 maç 11’de oynattı
Fenerbahçe'de 3-1’lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mourinho’nun kadro tercihleri sorgulanıyor.
SarıLacivertlilerin geçen sezon rekor puana ulaşmasında ve Avrupa’daki ilerleyişinde başrolü oynayan isimlerden İrfan Can Kahveci, bir türlü Mourinho’nun tercih ettiği isimler arasına giremedi. İsmail Kartal döneminde 46 maçta oynayıp 18 gol atan ve 12 asist yapan milli futbolcu, birçok karşılaşmada da kilidi çözen isim olmayı başardı. Buna rağmen Mourinho, geldiği günden bu yana İrfan Can’a fazla şans tanımadı. 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 maça 11’de başladı, ligde 5 karşılaşmada 195 dakika, Avrupa kulvarında 4 mücadelede 94 dakika sahada kaldı.
1 gol atıp 1 asist yapan İrfan Can, sonradan girdiği her maçta oyuna hareketlilik getirdi, takımının hücum gücündeki etkisini artırdı. Ancak Mourinho, sezon başından bu yana sağ açıkta İrfan Can yerine asıl mevkisi bu bölge olmayan Tadic’e şans tanıdı. Portekizli hoca, derbide 3-0 geriye düştükten sonra milli futbolcuyu oyuna alarak herkesi bir kez daha şaşırttı. Öte yandan derbide sakatlanan Maximin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Osayi de
takımla birlikte
çalışmalara başladı.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig’de
yoluna yenilgisiz devam
ederken geçen sezon
devre arasında
yüksek maliyetle
transfer edilen
Muçi’nin kadroya
girememesi
tartışma
yarattı. Teknik
direktör
Giovanni van
Bronckhorst, genç
futbolcuyu Eyüpspor
maçının kadrosuna
almadı. Rafa Silva’nın etkili
performansının yanı sıra Joao
Mario’nun da transferiyle ilk
11’den uzaklaşan Muçi’nin
antrenman performansı
sorgulanıyor. Van
Bronckhorst, “12 yabancı
oyuncu kadroya yazılıyor.
Muçi kadroda yoktu. 21
kişilik kadro oluşturuyoruz
ve 11’le çıkıyoruz. Bu konuda
bana güvenin. Rakibe,
oyuncuların durumuna göre
kadroları oluşturuyoruz.
Tüm hafta bu süreci takip
ederek bu kararları alıyoruz.
Herkesin her idmanda hazır olduğu
görüntüsünü göstermesi gerekiyor.
Kadroda olmayanların çok fazla
çalışması gerekiyor” yorumunda
bulundu.
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