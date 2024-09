Mourinho, geçen sezon yıldızlaşan milli futbolcuyu sadece 1 maç 11’de oynattı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2024 - 04:00

SarıLacivertlilerin geçen sezon rekor puana ulaşmasında ve Avrupa’daki ilerleyişinde başrolü oynayan isimlerden İrfan Can Kahveci, bir türlü Mourinho’nun tercih ettiği isimler arasına giremedi. İsmail Kartal döneminde 46 maçta oynayıp 18 gol atan ve 12 asist yapan milli futbolcu, birçok karşılaşmada da kilidi çözen isim olmayı başardı. Buna rağmen Mourinho, geldiği günden bu yana İrfan Can’a fazla şans tanımadı. 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 maça 11’de başladı, ligde 5 karşılaşmada 195 dakika, Avrupa kulvarında 4 mücadelede 94 dakika sahada kaldı.

1 gol atıp 1 asist yapan İrfan Can, sonradan girdiği her maçta oyuna hareketlilik getirdi, takımının hücum gücündeki etkisini artırdı. Ancak Mourinho, sezon başından bu yana sağ açıkta İrfan Can yerine asıl mevkisi bu bölge olmayan Tadic’e şans tanıdı. Portekizli hoca, derbide 3-0 geriye düştükten sonra milli futbolcuyu oyuna alarak herkesi bir kez daha şaşırttı. Öte yandan derbide sakatlanan Maximin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osayi de takımla birlikte çalışmalara başladı. BEŞİKTAŞ, Süper Lig’de yoluna yenilgisiz devam ederken geçen sezon devre arasında yüksek maliyetle transfer edilen Muçi’nin kadroya girememesi tartışma yarattı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, genç futbolcuyu Eyüpspor maçının kadrosuna almadı. Rafa Silva’nın etkili performansının yanı sıra Joao Mario’nun da transferiyle ilk 11’den uzaklaşan Muçi’nin antrenman performansı sorgulanıyor. Van Bronckhorst, “12 yabancı oyuncu kadroya yazılıyor. Muçi kadroda yoktu. 21 kişilik kadro oluşturuyoruz ve 11’le çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Rakibe, oyuncuların durumuna göre kadroları oluşturuyoruz. Tüm hafta bu süreci takip ederek bu kararları alıyoruz. Herkesin her idmanda hazır olduğu görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Kadroda olmayanların çok fazla çalışması gerekiyor” yorumunda bulundu.