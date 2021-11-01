Nadal kortlara aralık ayında kortlara dönmeyi planlıyor
Sakatlığı nedeniyle ağustos ayından bu yana kortlara çıkamayan dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, aralık ayında kortlara dönmeye hazırlanıyor.
Sakatlığı nedeniyle ağustos ayından bu yana kortlara çıkamayan dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, aralık ayında Abu Dabi'de düzenlenecek Mubadala Dünya Şampiyonası'na katılmayı planladığını söyledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir etkinlikte sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaşan 35 yaşındaki tenisçi, "Pozitif gelişmelerin olduğu güzel günler yaşıyorum. Planım, Avustralya Açık öncesi aralıkta Abu Dabi'ye katılmak. En büyük hedefim bu ve bunu gerçekleştirmek için çok sıkı çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Tenise kesin dönüş tarihinin henüz belli olmadığını da kaydeden Nadal, "Ayağımdaki sakatlığın biraz daha iyiye gitmesi gerekiyor. Her gün yaklaşık bir buçuk saat antrenman yapıyorum ve bu pozitif bir durum. Bazı günler, diğerlerinden daha da iyi oluyor. Doğru yoldayım." değerlendirmesinde bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliği yapacağı Mubadala Dünya Şampiyonası, 16-18 Aralık tarihlerinde yapılacak.
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