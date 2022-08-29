Osman Kokmazel 'Oyuncular işini iyi yapamayınca...'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 00:01

Süper Lig’in 4’ncü hafta maçları önceki gün start aldı. Sürpriz sonuçlar gördük. Gaziantep spor’un, Antalyaspor’u 5’lemesi. Alanyaspor’un evinde İstanbulspor’a teslim olması. Adana Demirspor’un, Ümraniyespor önünde zorlanması. Bu da demek oluyor ki, işini son noktasına kadar yapan ve hünerlerini gösteren oyuncular, takımlarını istediği sonuçlara ulaştırabiliyor...

Az sonra 3 haftadır hazırız görüntüsü veremeyen, istediği sonuçları sıkıntılı alan, oyuncularının hünerlerini tam olarak gösteremedikleri 2 takımın mücadelesini izleyeceğiz. Geçen yılın şampiyonu Abdulllah Avcı’lı Trabzonspor, o istekli ve baskın oyununu tam olarak 3 maçtır sahaya yansıtamıyor. Galatasaray ise geçen yılın kötü izlerini silemezken, Okan Buruk ile kısık kısık olumlu sinyaller veriyor... Ve bu gece artık oyuncuların Medical Park Stadı’nda hünerlerini gösterme zamanı geldi; bakalım neler göreceğiz, 90 dk. lık süre ve uzatmalarda. Kendi adıma Abdullah Avcı da, Okan Buruk da elindeki en iyi kadrolarını sahaya sürdü. İlk 9 dk. Galatasaray oyuna ağırlığını koyarken, netice alıcı pozisyonlar bulamıyordu. Trabzonspor’un hafta içi Avrupa maçı oynadığını unutmamalıyız diyordum ki, ilk tehlikeyi yaşatan Bordo Mavililer oldu, Trezeguet’in şutu direği yaladı. Ancak Galatasaray yeniden maça hakim olurken, sağ kanattan S.Boey-Yunuz bindirmeli gol bölgesine akıyordu. Seferoviç yine ters koşular ve topu takipte zayıf kalırken, hünerlerini gösteremeyen oyuncuların başında geliyordu. Mertens ve L.Torreira ise 25 dk. dan sonra iş yapmaya başlarken, golü kaçıran Mertens hünerini gösteremedi. Trabzonspor’da da Cornelius ve D.Janiny hünerlerini gösteremeyen isimlerdi. Koca ilk yarıda net bir fırsat yakalayamadı iki takımda..

Hocalar değişime gider mi? Bekleyip göreceğiz derken, Abdullah Avcı P.Gbamin ve J.Kouassi’yi sahaya sürdü. Okan Buruk aynı 11’yle devam. Maçta etkin taraf yine Galatasaray’dı; gol bölgesine sıklıkla giriyor ama skoru değiştiremiyordu. Ve nihayet işini hiç yapamayan Seferoviç’i alıp, B.Gomis’i oyuna aldı Okan Buruk. Bu arada Trabzonspor taraftarı il numarası geldikten sonra takımına desteği iyice arttırmaya başladı ama saha içi buna karşılık veremezken, 72’nci dk. da gol bölgesine girip, tehlike yarattılar. Ve 5 dk. sonra da işini iyi yapan Trezeguet, girdiği pozisyonu gole çeviremedi. 2 dk. geçmedi ki Galatasaray, bu kez B.Gomis ile bir fırsat harcadı. Dk. 84 işini iyi yapamayanlardan Kerem öyle bir gol kaçırdı ki evlere şenlik. Hocalar 2 şer 2 şer oyuncu değişimine gitse de, işini yapan oyuncu sayısı azınlıkta olunca ve maalesef işini iyi yapanlardan B.Gomis de; iyi kafa vuramayınca skorda başladığı gibi sona erdi...