Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'Mutlu olmalıyız'
Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Türk Telekom'u 99-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından görüşlerini aktardı. Sarunas Jasikevicius, "Çok mutluyum. Çift maç haftası öncesinde bazı oyuncuların oynamaya, bazılarının da dinlenmeye ihtiyacı vardı. Mutlu olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 99-71 kazandıkları Türk Telekom maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Jasikevicius'un açıklamaları şu şekilde;
"Çok mutluyum. Çift maç haftası öncesinde bazı oyuncuların oynamaya, bazılarının da dinlenmeye ihtiyacı vardı. Türk Telekom'un iyi oyuncuları var ve Selçuk Ernak tecrübeli bir koç. Mutlu olmalıyız. İki farklı maç oynayacağız. Zalgiris ve ALBA maçları oldukça farklı olacak. Şimdi bunlara hazırlanmamız gerekiyor."
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