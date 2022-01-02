Son dakika | Messi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

02 Ocak 2022 Pazar, 14:39

Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yaptığı açıklamaya göre, Vannes'ye gidecek olan kulüpte yapılan koronavirüs testlerinde Messi'nin de dahil olduğu 4 futbolcunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan diğer futbolcular ise şunlar: Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala.

Sakatlığı nedeniyle Brezilya'da tedavi gören Neymar'ın ise 9 Ocak'a kadar ülkesinde kalacağı üç hafta içerisinde de antrenmanlara başlayacağı açıklandı.



