Son dakika | Messi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika | Paris Saint-Germain, Messi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yaptığı açıklamaya göre, Vannes'ye gidecek olan kulüpte yapılan koronavirüs testlerinde Messi'nin de dahil olduğu 4 futbolcunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan diğer futbolcular ise şunlar: Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala.
Sakatlığı nedeniyle Brezilya'da tedavi gören Neymar'ın ise 9 Ocak'a kadar ülkesinde kalacağı üç hafta içerisinde de antrenmanlara başlayacağı açıklandı.
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