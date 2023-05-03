Telekom kupa için

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, “25 yıldır parkelerde yer alan ve önemli başarılara imza atan Türk Telekom Basketbol Takımımız şimdi Avrupa’da kupaya çok yakın” dedi. Türk Telekom Spor Kulübü çatısı altında, profesyonel ve amatör spor kulüpleriyle 11 yılı aşkın süredir Türk sporuna hizmet ettiklerini ifade eden Önal, “Basketboldan eskrime, yüzmeden badmintona 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcumuz bulunuyor. Akıllı stadyum projeleri, VAR sistemi ve taraftar paketleriyle ses getiren ilklere imza atıyoruz. Süper Lig’deki 17 takımın yer aldığı eSüper Lig’e yakın zamanda adımızı verdik. eSüper Lig’in isim sponsoru ve resmi yayıncısı olduk” diye konuştu.

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eSpor’un gereksinimleri arasında yer alan fiber altyapıyı Türkiye’nin her şehrine götürdüklerini, abonelere yüksek hızlı internet seçenekleri sunduklarını belirten Önal, Playstore ve GAMEON markalarıyla oyun sektöründe öncü rol üstlendiklerini aktardı. Önal, “Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için de sorumluluklar üstlenmeye ve önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.