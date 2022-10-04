Udinese son dakikada serisini devam ettirdi
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Udinese, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Hellas Verona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Hellas Verona ile Andrea Sottil'in çalıştırdığı Udinese karşı karşıya geldi.
Marc Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Verona, 23. dakikada Josh Doig'in attığı gol ile 1-0 önde kapatmasına rağmen Udinese ikinci yarıda 70. dakikada Beto ve 90+3'de Jaka Bijol'un ayağından bulduğu goller ile karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi.
Udinese'de Tolgay Arslan 67. dakikada oyuna dahil olurken, Hellas Verona forması giyen Koray Günter 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla beraber ligdeki üst üste 6. galibiyetini alan Udinese 19 puana yükselirken, Hellas Verona 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Udinese evinde Atalanta ile karşılaşırken, Verona deplasmanda Salernitana'ya konuk olacak.
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