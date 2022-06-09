UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

09 Haziran 2022 Perşembe, 15:04

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Grupta iki maçını da kazanan Hollanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyeti bulunan Polonya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.