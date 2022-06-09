UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçına atandı. Mücadele 11 Haziran Cumartesi saat 21:45'te oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 15:04
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Abone Ol google-news

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Grupta iki maçını da kazanan Hollanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyeti bulunan Polonya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.


uefa Halil Umut Meler uefa uluslar ligi
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler