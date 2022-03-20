Victor Osimhen attı Napoli güldü!
İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Napoli sahasında Udinese'yi Victor Osimhen'in golleriyle mağlup etti.
İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Luciano Spalletti'nin takımı Napoli ile Gabriele Cioffi'nin çalıştırdığı Udinese kozlarını paylaştı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Napoli, 2-1'lik skorla kazandı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 52 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Udinese'nin tek golü 22'de Gerard Deulofeu'dan geldi.
Udinese'de 82. dakikada kırmızı kart gören Pablo Mari takımını 10 kişi bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Napoli puanını 63 yaparken, Udinese 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Atalanta deplasmanına gidecek. Udinese sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.
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