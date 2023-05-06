Vincent Aboubakar: 'Çok iyi mücadele ettik'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 21:43

Güncelleme: 06.05.2023 - 21:43

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Vincent Aboubakar yaptığı açıklamada, "Bugün özelinde konuşmak istiyorum. Çok iyi çalıştık ve çok iyi mücadele ettik. Öz güven kazanarak devam ediyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kazanmak için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Aboubakar, "Bugün zor başladık maça. İlk yarı çok iyi oynayamadık. İkinci yarıda çok iyi reaksiyon gösterdik. Önemli ve kritik bir galibiyet aldık. Kalan maçları kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Kalitemiz var. Bazen zor anlar yaşıyoruz ama takım ruhunu göstererek maçları çeviriyoruz. Devam ediyoruz, bırakmıyoruz. Bugün de öyle oldu. İlk golü bulduk, ikinciyi aradık, ikinciyi bulduk ve 3. golle maçı kazandık. Kalitemizi gösteriyoruz. Herkes mutlu, böyle devam edecek inşallah." diye konuştu.