14 yaşındaki çocuğun üstüne vinçle taşınan kapı düştü
Mardin'de vinçle taşınan ahşap bir kapı, 14 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Başından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde meydana geldi.
İnşaata dam vinci ile taşınan ahşap kapılardan 1'i, 4'üncü kata geldiği sırada, malzemelerin taşınmasına yardım eden 14 yaşındaki erkek çocuğun üzerine düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Başından yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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