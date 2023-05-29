2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

18 tabanca 550 mermi ele geçirildi: 3 kardeş gözaltına alındı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda polis ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kardeş gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:16
18 tabanca 550 mermi ele geçirildi: 3 kardeş gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu’nda yol uygulaması yaptı. Edinilen bilgiye göre, uygulama çerçevesinde bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.

3 KARDEŞ DE GÖZALTINA ALINDI

Aramada, poşetler içinde kuru sıkıdan çevrildiği tespit edilen ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Kardeş oldukları öğrenilen A.A. (53), M.A. (46) ve O.A. (65) gözaltına alındı.

A.A. ve O.A.’nın otobüsün şoförleri, M.A.’nın ise muavini olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler ifadelerinde, silahlardan haberlerinin olmadığını ifade etti. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, adliyeye sevk edildi.


tabanca silah

İlgili Haberler

Durdurulan araçtan ruhsatsız 20 tabanca çıktı: 2 gözaltı

Durdurulan araçtan ruhsatsız 20 tabanca çıktı: 2 gözaltı
Kavga ettiği emlakçı kardeşleri tabancayla bacaklarından vurdu

Kavga ettiği emlakçı kardeşleri tabancayla bacaklarından vurdu
Kocaeli'de emekli astsubay dehşet saçtı: Evli olduğu kadını tabancayla vurup intihara kalkıştı

Kocaeli'de emekli astsubay dehşet saçtı: Evli olduğu kadını tabancayla vurup intihara kalkıştı

En Çok Okunan Haberler