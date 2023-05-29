18 tabanca 550 mermi ele geçirildi: 3 kardeş gözaltına alındı
Bolu’da TEM Otoyolu’nda polis ekiplerinin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kardeş gözaltına alındı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu’nda yol uygulaması yaptı. Edinilen bilgiye göre, uygulama çerçevesinde bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.
3 KARDEŞ DE GÖZALTINA ALINDI
Aramada, poşetler içinde kuru sıkıdan çevrildiği tespit edilen ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Kardeş oldukları öğrenilen A.A. (53), M.A. (46) ve O.A. (65) gözaltına alındı.
A.A. ve O.A.’nın otobüsün şoförleri, M.A.’nın ise muavini olduğu tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler ifadelerinde, silahlardan haberlerinin olmadığını ifade etti. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, adliyeye sevk edildi.
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