18 tabanca 550 mermi ele geçirildi: 3 kardeş gözaltına alındı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 16:16

Güncelleme: 29.05.2023 - 16:16

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu’nda yol uygulaması yaptı. Edinilen bilgiye göre, uygulama çerçevesinde bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.

3 KARDEŞ DE GÖZALTINA ALINDI

Aramada, poşetler içinde kuru sıkıdan çevrildiği tespit edilen ruhsatsız 18 tabanca ve 550 mermi ele geçirildi. Kardeş oldukları öğrenilen A.A. (53), M.A. (46) ve O.A. (65) gözaltına alındı.

A.A. ve O.A.’nın otobüsün şoförleri, M.A.’nın ise muavini olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler ifadelerinde, silahlardan haberlerinin olmadığını ifade etti. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, adliyeye sevk edildi.