19 yıl 19 ay hapis cezası bulunan 20 yaşındaki şahıs tutuklandı

Van’da 19 yıl 19 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

19 yıl 19 ay hapis cezası bulunan 20 yaşındaki şahıs tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:07

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan uzun süredir aranan suçluların yakalanmalarına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda, ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ ve ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından 19 yıl 19 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.Ş. (20) isimli şahsın yakalanmasına yönelik JASAT timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, şahıs 6 Ekim 2024 tarihinde İpekyolu ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.


Etiketler: #Van #firari

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