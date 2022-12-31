20 yaşındaki şahıs odunlukta asılı halde bulundu
Samsun'da 20 yaşındaki Ferdi Köse, odunlukta asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yaşındaki Ferdi Köse, kendilerine ait evin bahçesinde bulunan odunlukta tavana asılı halde ölü bulundu.
Olay polise haber verildi. Ferdi Köse'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- 'Doğalgaza indirim' açıklaması
- Kurmaylarıyla seçim takvimini ele aldı
- Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret!
- Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş nasıl öldü?
- Kılıçdaroğlu'ndan öldürülen Ateş için açıklama
- İzmir'de inşaattaki vinç koptu