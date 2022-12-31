20 yaşındaki şahıs odunlukta asılı halde bulundu

Samsun'da 20 yaşındaki Ferdi Köse, odunlukta asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 13:13
20 yaşındaki şahıs odunlukta asılı halde bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yaşındaki Ferdi Köse, kendilerine ait evin bahçesinde bulunan odunlukta tavana asılı halde ölü bulundu.

Olay polise haber verildi. Ferdi Köse'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. 

 


Samsun intihar

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